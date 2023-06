L'épreuve du maillot de bain, une source de stress et de mal-être pour la majorité des femmes.

A l'approche de l'été et de cette fameuse épreuve du maillot de bain, nombreux sont les hommes, et davantage encore les femmes, qui voient leur santé mentale se détériorer. Près de la moitié de la gent féminine (49%) affirme avoir vécu des épisodes de stress et d'anxiété, 40% sont concernées par des troubles du sommeil et 35% évoquent même des épisodes de dépression.

Et ces troubles de la santé mentale touchent plus particulièrement celles et ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec leur corps. Par exemple, 61% des sondés qui n’aiment pas du tout leur corps (hommes et femmes confondus) affirment être concernés par des périodes intenses de stress, de nervosité et d’anxiété à l’approche de l’été, contre "seulement" 35% de ceux qui aiment leur corps.

*Cette étude a été réalisée en ligne, du 1 au 5 juin 2023, auprès d’un échantillon national représentatif de 1006 personnes représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.