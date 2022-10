L’épouvante s’invite sur Auvio pour Halloween !

Saviez-vous que le film d’horreur à succès The Conjuring était inspiré d’une histoire vraie ? Il s’agit de l’histoire d’Ed et Lorraine Warren, enquêteurs du paranormal dans les années 1970 qui furent engagés par la famille Perron pour chasser les fantômes malveillants et notamment celui de Batsheba Sherman, une femme soupçonnée de sorcellerie au 19e siècle. BatSheba : search for Evil vous propose de plonger dans l’histoire vraie qui a inspiré le film grâce à de longs entretiens avec la famille Perron !

Batsheba : search for evil, à retrouver dès maintenant sur Auvio