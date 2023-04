L'épouse de John Lydon, ex-Sex Pistols, est décédée

"Une chanson d’amour réfléchie, personnelle mais aussi universelle qui devrait parler à beaucoup d’entre nous et dans laquelle John Lydon revient sur ces années heureuses partagées ensemble, et notamment à Hawaii”, pouvait-on lire dans le communiqué de presse. "Une ballade touchante et puissante, dans laquelle John a mis toute son âme."

Dans une déclaration du principal intéressé, on apprend que le titre est aussi dédié à "toute personne qui traverse une période difficile, avec la personne à qui il ou elle tient le plus . Un message d’espoir qui prouve que l’amour rend tout possible. "

C’est avec ce morceau que John Lydon pensait représenter l’Irlande à l’Eurovision. Mais l’ancien leader du groupe punk britannique des Sex Pistols ne portera pas les couleurs de l'Irlande à l'édition 2023, battu par le groupe irlandais Wild Youth lors d'une compétition nationale télévisée.