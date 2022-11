L’épouse de Ian Gillan, chanteur de Deep Purple, est décédée

Dans une nouvelle interview avec le media espagnol RockFM cette semaine, le chanteur de Deep Purple, Ian Gillan, a reconfirmé sa décision de ne plus chanter " Child in Time " en public.

"Non, non. C’est impossible. Je pourrais descendre la tonalité mais ça ne donnerait pas le même effet. Je fais souvent cette comparaison : quand j’étais jeune, j’étais un athlète et je faisais du saut à la perche, c’était mon sport. Et quand j’ai eu 25 ans, je n’y suis plus arrivé, et encore moi à 26, non, oubliez ça, je ne sais plus le faire. "

" J’ai toujours vu " Child In Time " plus comme une prestation olympique que comme un morceau, c’était un incroyable challenge. Mais oui, quand j’étais jeune, j’y arrivais sans effort, c’est vrai. Quand j’ai eu 38 ans, j’ai dû me rendre à l’évidence que ça ne sonnait plus bien. Donc je me suis dit que c’était mieux de ne plus la faire plutôt que de la faire mal. J’ai pris cette décision et ça n’a plus jamais changé. "