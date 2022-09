L’épilation est de plus en plus pratiquée chez les hommes

En septembre 2020, il y a tout juste deux ans, le hashtag #Jegardemespoils émergeait sur les réseaux sociaux, témoignant de l’engagement des principales intéressées de lutter contre les diktats liés à la beauté et les inégalités entre les sexes. Lassées de la pression sociale subie en matière de pilosité, les femmes – une partie tout du moins – ont tenté d’inverser l’ordre établi en renonçant ponctuellement ou définitivement à l’épilation, quelle que soit la partie du corps concernée. Quelques mois plus tard, en février 2021, un sondage conduit par l’Ifop pour Charles.co nous apprenait (déjà) que le nombre de femmes ne s’épilant pas le pubis avait presque doublé entre 2013 et 2021, passant de 15% à 28%.

On ignorait alors que, dans le même temps, les hommes voulaient en finir avec leur propre pilosité, se mettant en parallèle progressivement aux cosmétiques, et expérimentant à leur tour toutes sortes de routines beauté. Résultat, une étude réalisée par Braun et Gillette dans plusieurs pays européens révèle désormais que l’épilation n’a plus aucun secret pour ces messieurs, et davantage encore pour ceux qui n’ont aucune intention de se laisser enfermer dans des cases : les hommes issus de la génération Z.