L’épilation définitive : tout le monde ne peut pas y recourir !

Le traitement de laser à épilation définitive a pour but d’éliminer les poils qui sont présents au niveau d’une ou de plusieurs zones du corps. Il existe différentes méthodes pour obtenir une épilation définitive. La technique la plus utilisée et la plus efficace est celle du laser à épilation définitive. Le laser à épilation définitive est une machine qui envoie une énergie assez puissante, qui est captée sélectivement par le pigment foncé du poil (la mélanine).

Le poil et son bulbe (sa racine) sont détruits par l’énergie qui a été envoyée par le laser à épilation définitive. Ce processus est appelé la "photothermolyse sélective". Suite à la destruction de la racine du poil, le poil ne repoussera plus. Il existe de nombreux types de lasers différents. Chaque machine émet une longueur d’onde particulière selon un mode d’émission particulier. Il y a des lasers de différente puissance également. Tous les lasers ont pour but de détruire le poil sans endommager les structures adjacentes telle que la peau.