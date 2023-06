L’épicerie solidaire Feed the culture est menacée et lance un appel à l’aide

Ces denrées alimentaires, elles sont essentielles pour les bénéficiaires. Sans cette aide précieuse, ils ne parviendraient tout simplement pas à joindre les deux bouts. C’est le cas de Nine, elle est étudiante en arts dramatiques aux Cours Florent à Bruxelles. Chaque samedi, elle remplit son sac de courses pour tous ses repas de la semaine. "Sans cette initiative, je n’y arriverais tout simplement pas. Mes cours me coûtent très cher et je dois déjà rembourser un prêt étudiant. Une aide comme celle-ci, elle est plus que primordiale."