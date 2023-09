L’épicerie des Massennes à Awagne (Dinant) vous propose un petit festival "Massennes, ma scène".

Laurence Votquenne gérante de l’épicerie était l’invitée de Namur Matin sur Vivacité ce lundi.

"Avoir en main la transition alimentaire et permettre à tout un chacun de faire toutes ses courses dans une petite épicerie au plus court, au plus naturel ".

En plus de l’épicerie "où l’on peut tout trouver", Laurence souhaite avant tout recréer du lien.

"Pour recréer du lien, ce samedi et de manière générale, comme j’adore la culture et la musique "Massennes se transforme en 'Ma Scène'. Ca permet aux artistes dans l’âme qui ne sont pas forcément pro de pouvoir s’exprimer. Il faut juste prendre la parole simplement, chanter…"

Ce samedi 16 septembre donc, l’épicerie des Massennes accueillerie des artistes locaux au coeur de ses jardins. Un petit festival sympa où vous retrouverez de la musique, de l’humour, de l’impro.. et bien sûr des producteurs locaux.

De 16 h à 20 h.

L’épicerie se situe Chemin des Massennes à Awagne.

Et vous pouvez suivre l’actualité de l’épicerie via la page FACEBOOK