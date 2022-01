L’épave d’un avion US de la Seconde Guerre mondiale retrouvé 77 ans après sa disparition

L’épave d’un avion de l’armée américaine porté disparu pendant la Seconde Guerre mondiale a été localisée dans l’Himalaya en Inde, à la suite de périlleuses recherches qui ont coûté la vie à trois guides, 77 ans après le crash de l’appareil et la mort de ses 13 passagers.

Le C-46 venait de Kunming, dans le sud de la Chine, quand il a été pris dans une tempête au-dessus d’une zone montagneuse de l’État indien d’Arunachal Pradesh en janvier 1945.

"On n’avait plus jamais entendu parler de cet avion. Il avait tout simplement disparu", a déclaré cette semaine à l’AFP l’Américain Clayton Kuhles, président-fondateur de l’organisation non gouvernementale MIA Recoveries, qui a conduit les recherches, commanditées par le fils de l’un des passagers.

M. Kuhles et son équipe de guides de l’ethnie locale Lisu ont été confrontés à des conditions extrêmes dans les montagnes, ayant dû parfois traverser des rivières aux eaux profondes et camper par des températures glaciales en haute altitude.

Le mois dernier, l’équipe a finalement découvert l’épave de l’avion au sommet d’une montagne enneigée, où elle a pu être identifiée grâce à son numéro encore visible sur la queue de l’appareil.

Aucune dépouille de passagers n’y a été retrouvée.