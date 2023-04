L’épatant Rhododendron 'Trewithen Orange', témoin des expéditions botaniques

Le rhododendron ‘Full House’et le rhododendron cinnabarinum sont les parents du 'Trewithen Orange'. Il a gardé du premier sa spontanéité, sa générosité au niveau du nombre de fleurs et sa facilité de culture. Du second, il a hérité du look. Au printemps, ses nombreuses fleurs sont réunies en grappe et ses pétales sont soudés pour former un entonnoir.