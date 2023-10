"L’épaisseur d’un cheveu", nouveau roman de Claire Berest : comment l'amour vire au féminicide

Claire Berest, déjà auteur d’une dizaine de romans, explique : "L’espace amoureux est un sujet qui me passionne et qui traverse tous mes romans […] Quand on s’engage avec quelqu’un avec le fantasme de l’éternité, on signe une équation presque impossible […] Il va y avoir plein d’histoires à l’intérieur de l’histoire et des chapitres avec des couleurs différentes, ce n’est pas linéaire. On reconnaît l’amour quand on a passé les obstacles, quand on a évolué l’un avec l’autre […] Dans L’Épaisseur d’un cheveu, je raconte la rencontre, les grands évènements de l’une et de l’un, les petites frustrations et les petits arrangements avec la réalité. Trois ans auparavant, ils ont failli imploser et on les suit durant les quatre jours qui précèdent le meurtre".