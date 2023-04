L’éolien en mer, sur des plateformes flottantes, nouvelle stratégie d’Enodia. Mais pas seulement…

C’en est-il fini de jouer au télédistributeur et au cabloopérateur? Pas vraiment. L’intercommunale Enodia a clôturé la vente de sa "filiale de filiale" Voo, mais elle conserve une minorité de blocage, histoire de garantir un ancrage local, et une gestion sociale par le repreneur Orange. Ce qui implique, notamment, de continuer à dépenser de l’argent pour garder son influence malgré les lourds investissements de modernisation du réseau de fibre optique. Et, finalement, il ne reste que dix pour cent de la valeur d’achat à redistribuer aux villes, communes et province.

Dans sa volonté de tourner la page de "l’affaire Publifin", le groupe s’est donné de nouvelles priorités stratégiques. Les investissements dans la presse ou dans les assurances, c’est ter-mi-né. L’axe majeur, c’est la transition énergétique : la société Elicio, qui dépend de Nethys veut développer ses compétences dans le domaine de l’éolien en mer avec des plateformes flottantes ; autre exemple, les compteurs électriques intelligents que le gestionnaire Resa va multiplier. Dans cet épisode de Liège en Prime, la présidente, Julie Fernandez Fernandez, explique les tenants et les aboutissants de cette réorientation. Avec un accent tout particulier sur l’injection de capital dans le fonds Noshaq, "histoire que l’actionnariat retrouve une majorité publique"; histoire de réaffirmer une profession de foi en l’initiative industrielle publique. Il faudrait que tout change pour que rien ne change ?