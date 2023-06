L’éolien dans le monde franchit la barre d’un térawatt

L’énergie éolienne dans le monde, sur terre et en mer, a franchi en juin la barre d’un térawattheure (TW) de capacités, a indiqué jeudi le Global Wind Energy Council (GWEC), organisation professionnelle du secteur.

Il aura fallu plus de 40 ans pour arriver à "cette étape majeure", mais avec la montée continue de l’éolien, le prochain TW devrait être atteint en moins de sept ans, d’ici 2030, souligne le GWEC, qui se fonde sur sa base de données. Ce premier térawattheure, capacité équivalente à plusieurs centaines de centrales nucléaires, a été atteint avec le raccordement en mai-juin de trois parcs terrestres en Chine (dont un gigantesque en Mongolie intérieure de 1600 MW), d’un en Arizona et d’un autre au Maroc, et de deux fermes offshore, aux Pays-Bas et en Ecosse (Seagreen, le plus grand d’Ecosse).

"C’est un moment majeur pour l’industrie éolienne, mais c’est aussi un moment que le monde entier doit fêter : cette réalisation marquante montre que le chemin vers un futur énergétique propre est là", a commenté Ben Backwell, le directeur du Conseil qui rassemble quelque 1500 entreprises et organisations de 80 pays. "L’énergie renouvelable doit être au centre de nos efforts collectifs en vue de la neutralité carbone, avec l’énergie du vent comme fondement de notre nouveau système énergétique aux côtés du solaire photovoltaïque et d’autres technologies renouvelables", a-t-il ajouté.

Ce TW ne représente cependant encore qu’une portion minime de l’électricité, et a fortiori de l’énergie, consommée dans le monde. Le GWEC vise 8 TW d’éolien d’ici 2050.