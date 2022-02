L’envoyé spécial de CNN montre l'installation de soldats russes dans un aéroport militaire près de Kiev

Et pendant que le présentateur en studio le relance avec une question, on entend quelqu’un derrière la caméra saisir un objet. Priorité au direct, Matthew Chance continue de donner des explications mais son collègue en studio s’inquiète. "Matthew, est-ce sécurisé là où vous êtes ?" Et c’est là qu’un nouveau bruit sourd se fait entendre.

Il n’en faudra pas plus pour que le journaliste saisisse le gilet pare-balles déposé à ses pieds. Le micro débranché, on voit l’envoyé spécial enfiler cette protection et un homme, lui aussi équipé, l’aider à le mettre. Des images, plus que des mots, qui montrent l’état de tension dans la capitale ukrainienne.