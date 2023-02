L'entreprise pharmaceutique GSK, bien implantée en Wallonie, triple son bénéfice en 2022

GSK avait vu son bénéfice reculer d'un quart un an plus tôt, distancé notamment dans la course aux vaccins contre le Covid-19. "2022 a été une année clé pour GSK, avec le changement radical de performance auquel nous nous étions engagés, grâce à une forte croissance des médicaments spécialisés et des vaccins, y compris des ventes record pour Shingrix", un vaccin contre le zona, a salué la directrice, citée dans le communiqué.