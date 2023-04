L'entreprise papetière Burgo Ardennes doit renouveler  son permis d’exploitation

On la voit de loin, elle fait partie intégrante du paysage, du côté d'Harnoncourt et de Saint-Mard. Il s'agit de L'entreprise papetière Burgo Ardennes qui doit renouveler son permis d’exploitation. C'est le cas tous les 20 ans.

L'usine, à cheval sur les communes de Rouvroy et Virton, a informé la population et plus particulièrement les riverains, hier soir jeudi au Centre Sportif de Virton.

Burgo a présenté ses nouveaux investissements qui vont permettre d’augmenter sa production de pâte à papier, de 360 000 à 400 000 tonnes par an, mais aussi d’améliorer la qualité de l’environnement. Explications en compagnie du directeur général de Burgo Ardennes, Dominique Poncelet :

"Toute entreprise doit assurer la pérennité, cela signifie l'inscription dans l'environnement, mais également la pérennité économique. Dans ce cadre-là, nous demandons une augmentation de potentialité de productivité. C'est-à-dire que nous demandons pour produire 400.000 tonnes de pâte et 400.000 tonnes de papier. Pour y arriver, certains processus de fabrication ont été changés. Evidemment avec ces améliorations de capacité, s'ajoutent des améliorations en terme de rejets. Rejets aqueux, de l'air, bruit et l'un des points importants, la mobilité dans la région."

Et hier lors de la réunion, une quarantaine de personnes étaient présentes, une vingtaine de questions ont été posées, et parmi les préoccupations des riverains, on retient les nuisances olfactives notamment. Mais il est entendu que Burgo veut prendre les choses en mains.

Rappelons que Burgo Ardennes emploie près de 700 personnes sur son site et procure de l’emploi indirect à près de 2000 personnes dans la région.