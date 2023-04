L'entreprise liégeoise AMOS a installé un grand télescope à l’observatoire du Mont Abu en Inde

Un grand télescope conçu et fabriqué par l’entreprise liégeoise Amos et installé sur le site de l’observatoire du Mont Abu a permis de procéder à de premières observations scientifiques.

L’observatoire du Mont Abu se trouve au Rajasthan, à 1700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il est un des meilleurs sites en Inde pour les observations astronomiques dans les longueurs d’onde visibles et infrarouges. Le Physical Research Laboratory, une unité du Department of Space indien, a voulu l’équiper d’un nouveau grand télescope, beaucoup plus puissant et efficace que celui dont il disposait.

Il a confié sa conception et sa fabrication à Amos qui a expédié le télescope en Inde fin 2020. Son installation a été fortement retardée par la pandémie.

Les tests d’acceptation finaux menés en octobre dernier ont démontré les performances exceptionnelles de ce télescope. Il est le quatrième installé par Amos en Inde, un pays où l’entreprise liégeoise est présente depuis plus de 20 ans.