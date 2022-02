L'entreprise Jan De Nul commande un navire sondeur fonctionnant sans équipage

Cette acquisition doit permettre "d'améliorer la sécurité et le contrôle opérationnel (des) activités de relevé, réduire les émissions de carbone et acquérir les données plus efficacement", assure l'entreprise.

Ce navire autonome est hybride et peut être utilisé entièrement en électrique. La propulsion électrique "installée en parallèle à la propulsion principale peut manœuvrer le navire dans les zones marines sensibles", vante la société. Le système électrique peut opérer pendant plus de 12 heures et ses batteries sont rechargeables. L'autonomie totale est de 50 heures et le système de communication a une portée de 30 kilomètres.