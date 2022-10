L'entrepreneuriat en chute de 7,2% au premier semestre

Après un rebond "post-covid" exceptionnel en 2021, le nombre de créations d'entreprises marque le pas, avec une chute de 7,2% du nombre de créations d'entreprises (indépendants en personne physique compris) depuis le début de cette année, rapporte Le Soir mardi.

"Les derniers chiffres en provenance du bureau Graydon montrent effectivement qu'il n'y a eu que 57.636 créations d'entreprises sur les six premiers mois de l'année", confirme l'UCM.

Chez Graydon, on analyse cette décrue sous un double spectre: statistique, d'une part, et conjoncturel, d'autre part.

Sur le plan statistique, "l'année 2021 fut absolument exceptionnelle avec un bond de 12,2% de créations d'entreprises". "Nombre de candidats à l'entrepreneuriat avaient reporté leur projet au plus fort de la crise sanitaire, en 2020, ou en avaient profité pour peaufiner celui-ci. L'année 2021 fut donc celle du rebond post-covid, en quelque sorte, et il semble dès lors normal que 2022 souffre de la comparaison avec cette année particulièrement positive du point de vue de l'entrepreneuriat."

L'autre explication, de nature conjoncturelle, est plus inquiétante car elle est liée à la crise actuelle: "Les six premiers mois de 2022 n'ont pas été marqués en totalité par la crise énergétique. Or, les effets de celle-ci, qui a explosé à partir du mois de mars, vont s'accentuer à l'avenir par le biais de la hausse de l'inflation et de l'impact de celle-ci sur le pouvoir d'achat".