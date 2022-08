L’entrée fracassante d’Alaba avec le Real Madrid : il signe un bijou de coup franc dès sa… première touche de balle

Une entrée fracassante. Sur le banc des remplaçants pour affronter Almeria lors de la première journée du championnat espagnol, David Alaba a enfilé sa cape de super-héros pour offrir la victoire au Real Madrid dimanche (1-2). Et de quelle manière !

Quatre jours après la victoire en Supercoupe d’Europe contre Francfort (2-0), Carlo Ancelotti, entraîneur du Real, avait décidé de faire souffler certains de ses cadres pour affronter les promus. Alaba prend donc place sur le banc, à l’instar de Modric et Casemiro. Mais alors que le score est d’un partout (74'), Don Carlo décide de faire monter l’Autrichien au moment où le Real obtient un coup franc bien placé. La consigne est claire : c’est à Alaba de tenter sa chance. Déjà buteur en semaine face aux Allemands, le défenseur prend ses responsabilités et inscrit un superbe coup franc direct… sur son premier ballon (1-2, 75e).

"Ceux qui devaient frapper le coup franc étaient soit Karim (Benzema), soit Toni (Kroos). Mais Alaba est entré à ce moment-là, et de cette position, il les frappe très bien. Donc on a dit que c’était lui qui allait le tirer. Et ça n’a pas été une décision facile, parce que ce n’est pas facile de dire non à Karim et Toni (rires). Mais il a tiré et il a marqué", a déclaré Carlo Ancelotti à l’issue de la rencontre. C’est ce que l’on appelle un coaching gagnant !