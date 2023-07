L’entrée du Panthéon, monument le plus visité d’Italie, est devenue payante

Le Panthéon, érigé au 1er siècle avant J.-C., fut endommagé par plusieurs incendies et entièrement reconstruit sous Hadrien au début du 2e siècle. Coiffé par la plus grande coupole de l’Antiquité, il fut converti en église au 7e siècle par le pape Boniface IV. Il abrite les dépouilles de plusieurs rois d’Italie et du peintre Raphaël. Le panthéon est le monument le plus fréquenté d’Italie avec neuf millions de visiteurs par an, selon le ministère de la Culture.