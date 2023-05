L’entrée de l’Union Saint-Gilloise en Champions Play-Offs : les 5 raisons d’un possible titre jaune et bleu

Néophytes l’an passé des plus grandes batailles, les Unionistes ont accumulé cette saison une expérience européenne inégalable (12 matches !). Des scores à retourner, des avions refusant de redécoller depuis Berlin, rien ni personne ne les ont ébranlés : l’équipe respire le calme, l’insouciance et la maturité, composée de jeunes aux dents longues et d’anciens recalés ailleurs, rescapés des soubresauts de la galère. " On y va à fond, pour ne pas avoir de regrets… et tout ce qui vient est du bonus " nous dit en off l’un des joueurs. Appelez cela la résilience des warriors.

Et comme le confirme en aparté Karel Geraerts, l’ex-T2 devenu coach prisé… mais toujours aussi débonnaire : " Qu’on batte ou non l’Antwerp mercredi, le lendemain on sera jeudi et la vie continuera… " Bonne manière de gérer la pression et ses émotions.