L’Entre Sambre et Meuse : un parc national au fil de l’eau

Le Parc National de l’Entre Sambre et Meuse situé entre les vallées des rivières Sambre et Meuse, comprend 3 régions naturelles précieuses ; la Fagne, la Calestienne et l’Ardenne.

Des forêts denses aux prairies verdoyantes, en passant par les marais et les falaises escarpées, chaque coin du parc est un écosystème unique et essentiel à la survie de notre faune et flore locale.

Parmi les espèces emblématiques du parc, on trouve le lynx boréal, le castor européen, le milan royal, et même des populations résiduelles du loup gris. Les ornithologues et les amoureux de la faune sont comblés par la richesse des oiseaux migrateurs qui font halte dans la région, ainsi que par la présence de rapaces majestueux planant dans les cieux.

Projets de préservation de la nature

La désignation en tant que parc national a pour but principal de préserver cette biodiversité exceptionnelle pour les générations futures. Pour y parvenir, de nombreux projets de préservation de la nature ont été mis en place.

Des actions de restauration seront menées en vue du réensauvagement de la vallée de l’Eau Blanche et de ses zones humides.

Un troupeau ovin itinérant, comptant plusieurs centaines de moutons de la race Entre-Sambre-et- Meuse (une race rustique menacée d’extinction), assurera l’entretien écologique des pelouses calcaires restaurées et rythmera les saisons au gré des transhumances.

Au moins 1.300 ha de forêt, dont la plupart en Ardenne, sont laissés en libre évolution et placés sous statut de Réserve biologique intégrale. L’objectif : retrouver la dynamique d’une forêt " primaire ", plus résiliente et riche en biodiversité.

Un avenir prometteur pour la nature en Belgique

Le Parc National de l’Entre Sambre et Meuse incarne l’engagement de la Belgique en faveur de la protection de l’environnement. En tant que l’un des 3parcs nationaux du pays, il offre une lueur d’espoir pour la préservation de la biodiversité et le maintient des écosystèmes.