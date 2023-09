L'entraîneur de l'OM, Marcelino, déjà sur le départ, Jean-Pierre Papin sur le banc marseillais en Europa League ?

L'entraîneur espagnol Marcelino, 58 ans, a fait ses adieux aux joueurs de l'Olympique de Marseille ce mardi et a remis sa démission aux dirigeants marseillais, annoncent nos confrères de L'Equipe ce mardi. Jean-Pierre Papin, conseiller du président Pablo Longoria, pourrait assurer l'intérim à Amsterdam jeudi, puisque l'OM affrontera l'Ajax dans le cadre de l'Europa League dans un peu plus de 48 heures.

Après 5 journées de championnat, les Marseillais sont pourtant toujours invaincus (9/15) et ils occupent la 3e place de la Ligue 1 à deux longueurs du leader, Monaco. Le club phocéen a toutefois connu un début de saison délicat, notamment en étant incapable de se qualifier pour la Champion League (éliminé par le Panathinaïkós).

L'AFP a de son côté appris d'une source proche du dossier qu'une réunion de crise était en cours ce mardi après-midi à la Commanderie, le centre d'entraînement de l'OM.

C'est également à la Commanderie que lundi soir, une réunion a eu lieu entre la direction du club et les responsables des groupes de supporters. Celle-ci s'est tenue dans une ambiance décrite à l'AFP par l'un des participants comme "très tendue".

Mécontents des résultats obtenus, du jeu proposé et, plus généralement, de la politique sportive du club, les supporters ont réclamé la démission de toute l'équipe dirigeante, composée du président Pablo Longoria, de ses proches collaborateurs espagnols Javier Ribalta (directeur du football) et Pedro Iriondo (directeur général), et du directeur financier Stéphane Tessier.

La crise en cours intervient alors que le début de saison marseillais est très mitigé. Arrivé au club cet été en remplacement d'Igor Tudor, Marcelino, qui est un proche ami de Pablo Longoria, n'a pas réussi à qualifier son équipe pour la Champions League. En championnat, l'OM est en difficulté dans le jeu. Dimanche, le triste match nul 0-0 concédé face à Toulouse avait été accueilli par une immense bronca, les deux virages invitant les joueurs à "mouiller le maillot" ou à "se casser."