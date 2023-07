L'entraîneur de l'Inter Miami envisage les débuts de Messi et Busquets vendredi

L'Argentin Lionel Messi et l'Espagnol Sergio Busquets, les récentes recrues star de l'Inter Miami (MLS), pourraient faire leurs grands débuts vendredi contre l'équipe mexicaine Cruz Azul, a indiqué mercredi l'entraîneur de la franchise nord-américaine.

"Je n'exclus pas de les lancer dans le bain" lors de ce tournoi réunissant des équipes américaines et mexicaines, a déclaré le technicien argentin Gerardo Tata Martino à la chaîne sportive de son pays TyC. "Il reste une séance d'entraînement et nous discuterons avec eux pour voir comment ils se sentent et nous déciderons ensuite".

"On peut s'attendre à les voir vendredi mais je ne veux pas me précipiter", a-t-il ajouté.

Les deux anciens coéquipiers du Barça viennent de s'engager jusqu'en 2025 avec le club de MLS et le septuple Ballon d'or a même été présenté dimanche à Miami en grande pompe.

L'Inter Miami peine depuis plusieurs saisons en MLS, où ses résultats sont décevants. Il reste ainsi sur 11 matches sans victoire et a enregistré samedi sa 14e défaite en 22 sorties cette saison.