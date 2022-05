L’entraîneur de Bologne très dur avec Theate : "C’était le plus mauvais sur le terrain"

Siniša Mihajlović n’a pas la langue dans sa poche. En conférence de presse, le coach de Bologne a expliqué ses récents choix impliquant Arthur Theate. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas hésité à dire ce qu’il pensait.

Malgré une saison plus qu’intéressante en Serie A, la fin d’exercice d’Arthur Theate ressemble à un calvaire. Lors de ses deux derniers matchs, le défenseur a, à chaque fois, été sorti très tôt dans le match sans que l’exclusion d’un coéquipier ou une blessure n’en soit la cause. Face à Venezia le 8 mai, il a été sorti après 34 minutes et n’a joué qu’une mi-temps ce week-end face à Sassuolo.

En conférence de presse, son entraîneur, Siniša Mihajlović a eu des mots très durs à son encontre : "Je peux comprendre la colère lors d’un changement prématuré mais ce qui ne doit jamais se perdre, c’est le respect. Arthur Theate est sorti sans saluer et nous nous sommes expliqués. Il peut devenir très fort mais il doit rester plus calme. Lors du match contre Venezia, j’ai décidé de remplacer Arthur Theate car je voulais changer mon système mais j’aurais pu changer n’importe quel joueur. Contre Sassuolo je l’ai changé car c’était le plus mauvais sur le terrain, c’était le défenseur le moins attentif de tous."

Avec une journée de championnat encore au compteur, l’ancien joueur d’Ostende espère pouvoir montrer à son entraîneur un autre visage avant, probablement, de rejoindre les Diables rouges au mois de juin.