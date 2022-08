L’entraîneur d’une ancienne championne olympique suspendu à vie pour comportements sexuellement inappropriés

La fédération britannique d’athlétisme a annoncé mardi la suspension à vie du célèbre entraîneur d’athlétisme anglo-italien Toni Minichiello pour comportement sexuellement inapproprié. Il est surtout connu comme coach de Jessica Ennis-Hill, ancienne championne olympique de l’heptathlon.

En 2012, Minichiello avait guidé Ennis-Hill vers l’or olympique en heptathlon aux JO de Londres. Il avait ensuite combiné son travail d’entraîneur avec un rôle d’analyste pour la BBC. Une enquête avait été ouverte à son encontre l’année dernière et il était depuis lors suspendu provisoirement. Un panel indépendant a désormais transmis ses conclusions à UK Athletics (la fédération britannique d’athlétisme ndlr) qui a décidé de suspendre l’entraîneur à vie. Selon les éléments obtenus, Minichiello a fait preuve de comportements sexuellement inappropriés, de violence psychologique et d’intimidation et que ces comportements avaient eu un impact important sur la santé mentale et le bien-être de plusieurs de ses athlètes, dont ne faisait pas partie Ennis-Hill selon la presse britannique. Le rapport indique que Minichiello avait demandé des faveurs sexuelles à ses athlètes, fait des commentaires inappropriés sur leur vie sexuelle, commis des attouchements et avait eu des comportements agressifs.