L'entraînement des Diables Rouges a débuté par une minute de silence en hommage aux victimes des attentats

Les Diables Rouges présents mardi à l'entraînement ont respecté une minute de silence en mémoire des victimes des attaques terroristes survenues à Bruxelles il y a tout juste six ans, le 22 mars 2016.

Plusieurs joueurs n'étaient pas présents sur la pelouse du centre d'entraînement de Tubize mardi lors de la 2e journée du rassemblement de l'équipe nationale : Thorgan Hazard, Jérémy Doku ainsi que les gardiens Matz Sels et Koen Casteels se sont entraînés individuellement.

De son côté, le gardien du Club de Bruges Simon Mignolet a rejoint le groupe belge après être devenu papa pour la deuxième fois lundi.

Comme lundi, sept joueurs issus de la sélection espoirs de Jacky Mathijssen étaient aussi de la partie mardi avec le gardien Senne Lammens (Club de Bruges), les défenseurs Koni De b (Juventus) et Hugo Siquet (Fribourg), les milieux Amadou Onana (Lille) et Aster Vranckx (Wolfsburg) ainsi que les attaquants Loïs Openda (Vitesse) et Yorbe Vertessen (PSV).

Les Diables Rouges joueront le samedi 26 mars contre l'Irlande, à Dublin, et le mardi 29 contre le Burkina Faso, à Anderlecht. Pour ces deux rencontres, le sélectionneur Roberto Martinez n'a appelé que des joueurs comptant moins de 50 présences en équipe nationale.