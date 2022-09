L’entraide : la clé pour lutter contre l’effondrement de notre civilisation

On peut commencer par ralentir, et si on peut se le permettre, sortir des villes et surtout se remettre au contact du vivant. Notre culture est complètement coupée du vivant et ne comprend pas en quoi elle est insérée dans le vivant, pointe Gauthier Chapelle.

On peut, nous, jouer à faire la loi pour le vivant, mais tôt ou tard, le vivant va faire la loi pour nous. Et il commence dès maintenant, notamment à travers les changements climatiques.

On peut revenir vers les plaisirs simples, dont on a grand besoin. Et privilégier la gratitude, bien justifiée dans ce monde qui continue à tourner malgré tout ce qu’il vit.

"Dire merci à la nature semble bizarre dans notre culture, mais on a vraiment intérêt à la retoucher du doigt, pour ensuite prendre les mesures qui s’imposent dans notre vie au quotidien pour être plus léger et pour retrouver une relation de partenariat avec la Terre, plutôt qu’une relation de prédateur."