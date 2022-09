L’Ensemble vocal Artemiss ouvre le Festival Musiq3 en " OFF "

Soucieux de soutenir les jeunes talents et la pratique amateur, Musiq3 lance son nouveau concept : "Le Festival Musiq3 présente". Un concept qui prendra forme ce dimanche 25 septembre, avec le concert de l’Ensemble Artemiss, en l’Eglise Saint-Martin, à Beauvechain.

Le Festival s’associera désormais pour chaque édition à un artiste ou un ensemble amateur de la Province pour leur offrir un concert en avant-festival. Les premiers artistes à bénéficier de cette formule sont les chanteuses de l’ensemble brabançon Artemiss, dirigé par Charlotte Messiaen, accompagnées par la chorale d’enfants des Petits Chanteurs de Sombreffe.

Vous avez dit romantique ?

La musique romantique a traversé tout le 19e siècle, apportant un souffle de liberté, d’amour, de tendresse et… de chlorophylle. La nature, omniprésente, s’est fait l’interprète des sentiments que le poète traduira en mots et le compositeur en mélodies. La Révolution française a changé le monde, et les artistes romantiques ont accompagné, sinon accéléré le mouvement. Même si la liberté dans l’art s’avérera difficile à conquérir, tant certains stéréotypes dans les formes sont difficiles à oublier, on finira bien par casser tous les codes. Notre époque, si malmenée, a terriblement besoin de musique romantique. Nous avons besoin de cet espace de beauté pure où tout est spontané, innocent et si sincère. Les jeunes femmes qui composent Artemiss, les Petits Chanteurs de Sombreffe et Jonathan Spilliaert se sont régalés en préparant le concert qu’ils vous proposent aujourd’hui.

Infos et réservations pour le concert sur le site des Festivals de Wallonie.