L'ensemble Phantasm se lance dans une intégrale des pièces pour consorts de John Jenkins

Fondé (en 1994) et dirigé par l’Américain Laurence Dreyfus, un ancien élève de Leonard Rose formé ensuite à Bruxelles auprès de Wieland Kuijken, l’ensemble Phantasm est un des consorts de violes les plus intéressants de la scène actuelle. Ils ont publié récemment deux disques Bach qui ne sont pas passés inaperçus, avec des transcriptions pour consorts de violes d’extraits du Clavier bien tempéré.

On les retrouve ici dans un autre de leurs projets : l’enregistrement intégral des pièces pour consorts de John Jenkins (1592-1678), compositeur de la fin de l’ère élisabéthaine, moins connu du grand public que ses prédécesseurs Byrd, Bull ou Dowland mais grand maître de la polyphonie. Phantasm avait déjà consacré deux disques au consorts à cinq et six voix de Jenkins, et poursuivent logiquement ici avec les consorts à quatre voix. Cohésion parfaite de l’ensemble, respiration commune et intensité des interprétations, sans oublier la rareté du répertoire, sont les vertus de ce disque.

CD Linn Records/Outhere