L’ensemble Laterna Magica au MIM, gagnez deux places !

C’est au Musée des Instruments de Musiques que l’ensemble Laterna Magica donnera un concert autour de J.S Bach, intitulé "Mimesis". Laterna Magica est composé de musiciens diplômés des conservatoires supérieurs de Bruxelles, Paris et La Haye et enseignants au Conservatoire royal de Bruxelles.

Favorisant l’interprétation des sonates en trio issues du répertoire de la période baroque, l’ensemble met également à l’honneur une tradition historique d’arrangements et de transcriptions, y accordant une place toute particulière dans ses programmes de concert.

Programme :

Sonata BWV 1015 (arr. by Laterna Magica)

Chorale BWV 639 "Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ"

Sonata BWV 527

Sonata BWV 1039

Chorale BWV 645 "Wachet auf, ruft uns die Stimme"

