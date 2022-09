L'enseignement secondaire flamand sera doté de nouveaux "objectifs minimaux"

Le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts, et les prestataires de formation ont présenté lundi un nouvel accord-cadre sur le développement de nouveaux objectifs de réussite dans l'enseignement secondaire, issu de longues concertations avec les acteurs du secteur.

Ces nouveaux "objectifs minimaux" seront "réduits" et plus "sobres" dans les deuxième et troisième années de l'enseignement secondaire et mettront l'accent sur le néerlandais, les autres langues et les STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques), ont indiqué les différents acteurs lors d'un point de presse à Bruxelles.

Ils ont également annoncé leur intention de travailler immédiatement sur de nouveaux objectifs pour le premier cycle du secondaire et pour l'enseignement primaire.