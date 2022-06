L'enseigne russe MERE n'ouvrira pas à Couvin

L'ouverture au public aura donc été de courte durée. La décision finale est tombée : le Ministre de l'Economie, Willy Borsus, a signé un refus de permis. Il s'appuie en partie sur les arguments avancés par la ville - une offre commerciale suffisante - mais pas seulement : cet avis négatif est également motivé par le flux de circulation déjà dense en cet endroit et l'absence de parking directement accessible. L'accès au site nécessite par ailleurs de traverser un passage à niveau et ce flux de véhicules supplémentaires pourrait augmenter le risque d'accidents. Pas un mot donc sur l'impact de la guerre en Ukraine. L'enseigne avait annoncé son intention d'ouvrir dix magasins en Belgique , Couvin devait être le second et Flemalle, le troisième. Dans le contexte actuel, elle devra probablement revoir ses ambitions.