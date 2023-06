L’enseigne liégeoise Point Chaud a 30 ans

Vous y prenez peut-être régulièrement votre petit-déjeuner : l’enseigne POINT CHAUD souffle ses 30 bougies. Point Chaud c’est une large gamme de produits de boulangerie, des pâtisseries, des viennoiseries mais aussi des sandwichs et des produits traiteur.

Point Chaud c’est aujourd’hui 56 points de vente, dont 14 en franchise, et 600 emplois. Une success story liégeoise qui trouve ses origines en France.

Assurer les cuissons en continu pour proposer un produit tout juste sorti du four, à toute heure de la journée, c’est le concept novateur de l’enseigne Point Chaud initié par un fabriquant bourguignon en 1980. Pour pouvoir vendre du pain dans un rayon d’action qui dépasse 80 km, ce dernier met au point la technologie de la pâte crue surgelée et crée ainsi les premiers terminaux de cuissons Point Chaud. Treize ans plus tard, Didier Depreay, diplômé de HEC Liège, séduit par cette idée, acquiert l’exclusivité de la franchise pour la Belgique. "Nous avons développé les premiers magasins sur une organisation du travail un peu différente du modèle français car nous ne voulions pas les réduire aux seuls terminaux de cuisson. Nous voulions créer un espace plus important pour la clientèle et un service plus étendu aussi. Donc, à l’époque je me suis inspiré du modèle français existant pour ensuite le développer en Belgique."

C’est à Liège, à Fléron, que sera ouvert le premier Point Chaud belge. En 2014, Didier Depreay rachète les actifs français et devient l’unique propriétaire et patron de l’enseigne qui, depuis, a multiplié ses points de vente. " Il y en a 56 dont un seul encore en France, à Dijon, et les 55 autres magasins belges se trouvent essentiellement en Wallonie. Nous en avons un seul en Flandres, à Heverlee" détaille Didier Depreay. Liège et son agglomération comptabilisent 11 points de vente. "Comme nous sommes natifs de Liège, issus de Liège, il était normal de d’abord nous développer dans notre région avant d’aller plus loin" précise encore Didier Depreay.