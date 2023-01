L’enseigne jamboise Mary Hann ferme ses portes : "En 45 ans, la beauté a évolué : du paraître … au bien-être"

"Aujourd’hui les clientes ne vont pas dans un "centre d’esthétique", elles vont dans un "centre de bien-être" et c’est une tendance qui s’est accentuée avec le Covid".

Les demandes des clientes concernent l’amincissement et l’antivieillissement. Le paraître n’aurait-il pas dit son dernier mot ? "Le principal, c’est de se sentir bien. Il ne faut pas tomber dans la privation. On peut aussi prendre soin de ses courbes. Il faut pouvoir se faire plaisir". Mais n’y avait-il que des clientes à l’Institut. "On a aussi des messieurs depuis quelques années parmi nos clients. De plus en plus même, parce que eux aussi, ils prennent soin d’eux".