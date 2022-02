L'enseigne de burgers Huggy's Bar reçoit de l'argent frais et a grand appétit !

L'enseigne de burgers Huggy's Bar poursuit son développement. La société liégeoise vient de réaliser une importante levée de fonds: 5 millions d'euros injectés par deux sociétés d'investissement dont la liégeoise Noshaq. Cet argent frais va permettre à Huggy's Bar d'ouvrir de nouveaux restaurants. Il y en a 11 actuellement, dont 6 en région liégeoise. L'objectif est d'atteindre à terme la vingtaine d'établissements pour couvrir ainsi toute la partie francophone du pays.

Lors de sa création il y a 10 ans, il a pourtant fallu imposer le concept. "Maintenant c'est facile, tout le monde sait ce qu'est un burger de qualité, qu'on peut en manger dans un vrai restaurant", constate Thomas Mémurlin, dirigeant et cofondateur de la chaîne Huggy's Bar, "mais quand on se replace dix ans en arrière, on ne se rend pas compte à quel point on devait se bagarrer, expliquer sans cesse aux clients que c'est normal de devoir attendre 10 à 15 minutes avant que le burger soit prêt, que c'est normal de devoir payer 10 ou 12 euros. Ce n'était pas du tout dans les moeurs à l'époque"

Cette success-story liégeoise a tout de même été un peu freinée par la crise sanitaire. L'entreprise n'est d'ailleurs toujours pas bénéficiaire. Huggy's Bar a réalisé l'an dernier environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie actuellement 250 personnes en Belgique.