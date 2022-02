"Monique a le cafard.

Un incendie a détruit son bureau, et avec lui ses archives, ses ouvrages, ses photos.

Et les souvenirs, ça brûle ?

Au fond du couloir, un placard est intact, avec à l’intérieur, des centaines de bandes analogiques. Monique les a enregistrées entre 1962 – son premier magnétophone - et 1994 – son dernier voyage en Afrique. La plupart sont des archives de son travail, du temps où elle partait en mission au Tchad et en Libye. Monique était ethnologue, et spécialiste des musiques africaines. Son métier, c’était enregistrer.

Et puis, il y a d’autres bandes, qui m’intriguent. Sur les boîtes, je lis : " Mouffetard, 1964 ", " Bruit de mer et de vagues ", " Bagadou Quimper ", ou bien " Récital Trio Dolce ", " Yves-Eric, poèmes et chansons, 1965 ", " Vaches meuglant ", " Asie mineure "… L’enregistreuse aimait tant son cher magnéto, qu’elle l’emportait partout, en vacances, au concert, au marché, jusque dans la chambre à coucher.

Monique est ma tante, et me voici devant sa vie en fragments. Ses souvenirs magnétiques.

Monique vient d’avoir cent ans.

Elle ne les avait jamais réécoutés.

Je lui propose de le faire ensemble."