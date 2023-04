L’enregistrement le plus ancien d’un concert des Beatles au Royaume-Uni a été retrouvé

Le premier enregistrement complet connu des Beatles en concert au Royaume-Uni a été retrouvé presque exactement 60 ans après sa réalisation.

Comme le rapporte BBC News, l’enregistrement d’une heure sur une bande de 25 cm a été réalisé par John Bloomfield au pensionnat de Stowe, dans le Buckinghamshire, le 4 avril 1963, lorsque les Fab Four s’y sont produits.

Un concert majoritairement "masculin"

Bloomfield, qui a aujourd’hui 75 ans, n’en avait que 15 à l’époque. Il a révélé l’existence de la cassette lorsque la journaliste Samira Ahmed s’est rendue à Stowe pour réaliser une émission spéciale pour l’émission Front Row de Radio 4, à l’occasion du 60e anniversaire du concert.

"Il s’agissait d’un concert unique des Beatles, donné devant un public presque exclusivement masculin", écrit Samira Ahmed à propos de cette découverte. "Et surtout, malgré les acclamations et les cris, la bande n’est pas noyée dans les réactions du public."

La setlist était composée de chansons du premier album des Beatles, Please Please Me, sorti le 22 mars 1963, ainsi que de quelques reprises rythm & blues.

Une interprétation en direct de "I Saw Her Standing There" a ouvert la performance, avant que le groupe n’entame sa reprise du single de Chuck Berry "Too Much Monkey Business" de 1956. On les entend également répondre aux demandes des étudiants et plaisanter entre les morceaux.

Une partie de cet enregistrement historique a été diffusée dans l’émission Front Row de ce 3 avril - vous pouvez l’écouter ici via BBC Sounds.

Un enregistrement unique et "sans cris"

Ahmed et Mark Lewisohn, historien des Beatles, sont les seules personnes à avoir entendu l’enregistrement complet après que Bloomfield a accepté de l’écouter pour la première fois depuis qu’il a été réalisé il y a six décennies.

"L’opportunité que représente cette cassette, qui sort complètement de l’ordinaire, est fantastique parce que nous entendons [les Beatles] juste à l’aube de leur percée vers la célébrité mondiale", a déclaré Mark Lewisohn à la BBC. "Et à ce moment-là, tous les enregistrements du public sont couverts de cris."

"Voici donc l’occasion de les entendre au Royaume-Uni, dans un environnement où ils peuvent être entendus et où la bande les capture correctement, à un moment où ils peuvent également discuter avec le public."

Il a expliqué que la cassette contenait "un enregistrement incroyablement important", ajoutant : "J’espère qu’il en sortira quelque chose de bon, de constructif et de créatif".

Mark Lewisohn a déclaré qu’il ignorait l’existence même de cette cassette.

Le début de la Beatlemania

Les Beatles avaient été invités à donner un concert à l’école par un élève, David Moores, qui avait écrit à Brian Epstein, le manager du groupe. Bloomfield, qui s’intéressait à l’époque à la technologie, a enregistré le concert sur un nouveau magnétophone à bobines.

"Je dirais que j’ai grandi à ce moment précis", explique Bloomfield à propos de l’impact que le spectacle a eu sur lui en tant qu’adolescent. "Cela semble un peu exagéré, mais je me suis rendu compte que c’était quelque chose qui venait d’une autre planète."

"Ce n’est que lorsqu’ils ont commencé à jouer que nous avons entendu les cris et que nous avons réalisé que nous étions en pleine Beatlemania. C’était quelque chose que nous n’avions même jamais vaguement vécu".

En 2020, l’école du Buckinghamshire a posé une plaque pour commémorer la visite des Beatles.

À l’époque, Paul McCartney s’était souvenu : "De bons vieux garçons de la classe ouvrière comme nous n’avaient jamais visité un établissement comme Stowe et nous avons été choqués de voir leurs conditions de vie désastreuses".

Par ailleurs, des photos des Beatles prises par Paul McCartney au plus fort de la Beatlemania ont été récemment dévoilées à la National Portrait Gallery de Londres.

Et tout récemment dans notre émission Soundtrack sur Classic 21, Laurent Debeuf revenait, avec Laurent Rieppi, sur les 60 ans de ce premier album des Beatles, Please Please Me :