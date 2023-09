"L’enragé" de Sorj Chalandon : "J’ai été un enfant battu et aujourd’hui mon père irait en prison"

"L’enragé" de Sorj Chalandon, raconte Belle-Île-en-Mer, là où jusqu’en 1977, un centre pénitentiaire pour enfants, accueillait des jeunes à partir de douze ans, orphelins, abandonnés par leur famille, petits délinquants, voleurs de pommes ou de pain… Des jeunes bagnards, violés, battus, affamés et épuisés par le travail. Une main-d’œuvre gratuite pour l’État français, qui fermait les yeux sur ces jeunes oubliés de la vie, et sans grandes perspectives d’avenir.

Je me sens proche de ces enfants parce que j’ai été un enfant battu

Dans les années 50-60 un père qui battait c’était assez courant malheureusement en France comme partout ailleurs. J’étais menacé sans cesse de la maison de correction. Si je le regardais méchamment, si je renversais mon verre d’eau, si j’avais une mauvaise note, il me disait : si tu continues, tu iras en maison de redressement. Et j’avais peur de cela tout le temps.

Un gamin en 1977 se trouvait dans les mêmes cellules qu’un enfant en 1880

Quand j’ai travaillé à Libération, j’ai appris l’existence de ce centre pénitentiaire de Belle-Île, et je me suis senti un devoir d’en parler. Comme une revanche d’enfant battu à prendre sur tout ce qui m’avait fait peur quand j’étais petit. Ce n’était pas le monstre qui se trouvait sous mon lit, c’était mon père. Et cette peur là, je ne pouvais que l’incarner.

Rencontre avec Sorj Chalandon...

"L'enragé" de Sorj Chalandon chez Grasset - Un roman-fiction qui témoigne, et rend justice à ces enfants déshumanisés, et piétinés par leurs semblables.