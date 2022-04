L'enquêtrice australienne Miss Fisher débarque sur La Une

Elle a de l'assurance et beaucoup d'audace. La détective privée Phryne Fisher vous embarque avec elle à Melbourne dans les années 20 pour des enquêtes palpitante. Miss Fisher enquête, une série à découvrir tous les jours de la semaine dès le lundi 10 janvier à 15h15 sur La Une, et en replay pendant trois mois sur Auvio.

Héroïne flamboyante imaginée d'abord par l'autrice Kerry Greenwood, Miss Fisher a ensuite inspiré Deb Cox et Fiona Eagger qui l'adaptent en série dès 2012. La Une et Auvio vous proposent de découvrir les trois saisons de cette fiction glamour et divertissante.

Nous sommes en 1920, à Melbourne. Après plusieurs années passées à l'étranger, Phryne Fisher (Essie Davis) revient au pays. Héritière d’une immense fortune, elle reprend aussitôt sa place dans la haute société et s’achète un manoir. Mais Fisher n'est pas une simple femme aristocrate. Alors que ses contemporaines mènent une vie de famille bien rangée, elle conduit une Hispano-Suiza H6 rouge, maîtrise le self-defense, cache un pistolet dans son sac à main et a également son brevet de pilote d'avion.

Marquée par la disparition de sa jeune sœur et les errements de l'enquête, Fisher devient détective privée. Armée de son revolver et d'un solide aplomb, elle infiltre les cabarets et clubs de jazz de la métropole australienne et y entraîne à contrecœur l'inspecteur Robinson (Nathan Page) qui lui permet parfois de se tirer d'un mauvais pas. Fisher peut également compter sur son entourage : sa femme de chambre Dot, ses chauffeurs Albert "Bert" et Cecil "Ces", ainsi que son majordome Butler.