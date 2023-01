L'enquête visant des proches de Dupont de Ligonnès classée sans suite

L'enquête visant la mère et la soeur de Xavier Dupont de Ligonnès pour abus de faiblesse sur fond de possibles dérives sectaires a été classée sans suite pour "infraction insuffisamment caractérisée", a indiqué mardi le parquet de Versailles, sollicité par l'AFP.

L'enquête contre X avait été confiée fin 2019 à l'Office central de répression des violences aux personnes ainsi qu'à la Direction régionale de la police judiciaire de Versailles.

Un groupe de prière

A la tête d'un groupe de prière nommé "Le jardin" ou "Philadelphie", Geneviève Dupont de Ligonnès, la mère de l'homme le plus recherché de France, et Christine Dupont de Ligonnès, l'une des sœurs de ce dernier, étaient soupçonnées d'avoir mis sous influence au moins un couple de personnes âgées vivant dans l'est de la France - dont l'une est décédée en 2019.

A l'époque, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) avait indiqué avoir reçu des "signalements sur ce groupe de prière d'inspiration catholique traditionaliste créé en 1970 par Geneviève Dupont de Ligonnès et dont la fille Christine semble avoir repris la direction."