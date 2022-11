L'enquête financière dans le domaine du crime lié à la drogue devient nationale

Dans le Limbourg, on inverse cette logique. Lorsque la police judiciaire fédérale a affaire à des cibles du milieu de la drogue connues, une enquête financière est d'abord lancée auprès de leurs sociétés. Cette approche vise à mettre un terme aux transactions financières illégales, au blanchiment d'argent, à saisir les capitaux ou les biens criminels et à démanteler les sociétés fictives. Ce n'est que plus tard dans l'enquête que les liens avec le commerce de la drogue sont établis et poursuivis. Cette approche s'est avérée fructueuse. La police judiciaire a récupéré quelque 130 millions d'euros d'avoirs criminels au cours des cinq dernières années.

Le ministre Van Quickenborne souhaite ancrer ces approches au niveau national. Les enquêteurs financiers de la police judiciaire fédérale du Limbourg ont développé leurs propres outils d'investigation, notamment pour l'analyse des comptes. Plusieurs d'entre eux sont en train d'être affinés et mis à la disposition d'autres départements.