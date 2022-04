L'énorme désillusion du Barça, battu 2-3 par Francfort et éliminé de l'Europa League

Dès la reprise Aubameyang rate l'immanquable sur un centre parfait de Dembélé. Peut-être bien le tournant du match, qui prouve en tout cas les intentions de Barcelone : faire le siège du but de Trapp. Mais le gardien allemand compte bien effacer ses mauvais souvenir du Camp Nou (il s'était retourné six fois alors qu'il défendait les buts du PSG, le soir de la fameuse remontada du Barça) et il s'interpose une nouvelle fois sur une tentative d'Aubameyang à la 55e. Dans la foulée, Marc-Andre ter Stegen sauve lui aussi son équipe en écartant brillamment un tir de Borre à l'issue d'une remontée de terrain précise et ultrarapide de Francfort.

Chaque reconversion offensive du club allemand semble pouvoir faire mouche, et Kostic ajoute logiquement un troisième but totalement mérité pour l'Eintracht en trompant Ter Stegen d'un tir enroulé légèrement dévié (0-3, 67e). Déboussolés, les joueurs du Barça lancent tout de même leurs dernières forces dans la bataille, poussés notamment par les entrées de Luuk de Jong et Memphis Depay face à des joueurs de Francfort de plus en plus émoussés.

Sergio Busquets, le capitaine de Barcelone, entre alors en action pour faire planer le spectre de la remontada en plantant… deux buts. Un premier refusé pour hors-jeu, et un deuxième tout à fait valide, marqué d'un magnifique tir de loin (1-3, 91e). Et alors que les... neuf minutes d'arrêts de jeu touchent à leur terme, l'arbitre indique le point de penalty en faveur de Barcelone ! Memphis Depay donne un score définitif au match (2-3, 100e), le coup de sifflet final retentissant dans la foulée.

Le Barça, invaincu depuis fin janvier, subit sa première défaite en 16 matches (toutes compétitions confondues), synonyme d'élimination. Les supporters de Francfort, eux, n'avaient clairement pas fait le voyage pour rien ! Les voilà qualifiés pour leur deuxième demi-finale d'Europa League en 3 ans. Eliminé aux portes de la finale par Chelsea en 2019, l'Eintracht aura l'occasion de prendre une revanche contre un autre club anglais puisque c'est West Ham qui se dressera sur sa route en demi-finale. Les Hammers se sont débarrassés de Lyon (1-1 à l'aller, victoire 0-3 à Lyon au retour).

L'autre demi-finale de cette Europa League se jouera entre Leipzig (qui a éliminé l'Atalanta en gagnant 0-2 le match retour) et les Glasgow Rangers (vainqueurs de Braga 3-1 après prolongations).