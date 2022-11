L’énorme choc à la tête d’Alireza Beiranvand, ancien gardien de l’Antwerp, qui a valu 14 minutes d’arrêts de jeu

Jamais un match de Coupe du monde (hors prolongation) n’avait duré aussi longtemps que la rencontre de ce lundi après-midi entre l’Angleterre et l’Iran, qui a vu la très large victoire des Three Lions sur la team Melli (6-2). Quatorze minutes d’arrêts de jeu en première période dus à un terrible choc entre le gardien iranien Alireza Beiranvand et son défenseur, dix minutes de temps additionnel en fin de partie et vous obtenez un joli total de 24 minutes d’arrêts de jeu.

Selon Opta, les 22 acteurs (plus les remplaçants) ont finalement passé 117 minutes et 16 secondes sur la pelouse au lieu des 90 minutes réglementaires. Le malheureux Beiranvand, passé par l’Antwerp entre 2020 et 2021, en est le principal "responsable". À la huitième minute de la partie, le portier iranien a réalisé une belle parade devant Harry Kane mais est resté au sol après avoir percuté Majid Hosseini, son défenseur central. Le gardien est apparu avec le nez très ensanglanté et a été évacué sur civière dix minutes plus tard. Son remplaçant, Seyed Hossein Hosseini, a ensuite encaissé six buts…