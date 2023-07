L’énorme bourde de Nurudeen, gardien d’Eupen, qui offre un but au jeune Lucas Stassin

Les saisons passent et se ressemblent à Eupen, qui n’a visiblement pas tiré les leçons du passé. Comme la saison dernière, c’est le Ghanéen Abdul Nurudeen qui a été propulsé dans les buts eupenois pour débuter la saison. Et comme la saison dernière, il n’a pas convaincu. Pire, il a commis deux erreurs et a permis à Westerlo d’arracher un partage (2-2), lors de la première journée de Pro League.

Alors que les Pandas réalisaient le match parfait, menant 2-0 à la maison face aux Campinois, Nurudeen a, malgré lui, relancé les visiteurs. À la 68e minute, le portier a d’abord manqué sa relance avant de faucher Mathias Fixelles dans le grand rectangle. Nicolas Madsen n’a pas tremblé au moment de transformer la sanction.

En fin de match, Nurudeen a aggravé son cas en étant l’auteur d’une énorme bourde. Sur une tête… non-cadrée de Matija Frigan, le gardien de 24 ans n’est pas parvenu à capter le ballon et l’a relâché dans les pieds du jeune Lucas Stassin. Un beau cadeau pour le jeune buteur de 18 ans, fraîchement arrivé d’Anderlecht. Pas sûr néanmoins que cela ne plaise à son entraîneur Florian Kohfeldt.