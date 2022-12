L’énorme boulette du gardien canadien face au Maroc

Le Maroc n’aura mis que quatre petites minutes à prendre l’avantage face au Canada lors de la 3e et dernière journée du groupe F dans cette Coupe du monde 2022. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que le gardien canadien aura bien facilité la tâche des adversaires. Sur une remise risquée de son défenseur, le dernier rempart, Milan Borjan, mis sous pression par Youssef En-Nesyri s’est complètement troué en remettant le cuir directement dans les pieds de Hakim Ziyech. Le numéro 7 des lions de l’Atlas n’a plus eu qu’à lober Borjan pour placer les siens aux commandes.



Le Maroc a ensuite doublé la mise 20 minutes plus tard. Il s’agit des 6 et 7e buts encaissés par le Canada dans ce mondial après le 1-0 face à la Belgique et la défaite 4-1 contre la Croatie. Mais l’erreur du gardien n’a pas de grandes conséquences puisque l’élimination était déjà actée avant le coup d’envoi pour le pays nord-américain qui participait à sa première Coupe du monde depuis 1986.