"L’ennemi", un thriller psychologique signé Stephen Streker, entre réalité et fiction

Un restaurant au cœur de Paris accueille une bande de potes. Ceux-ci se nomment Edouard Baer, Benoît Poelvoorde, François Damiens, Pierre Arditi, Isabelle Nanty, Gérard Depardieu, Léa Drucker, Bernard Le Coq, Bernard Murat, Daniel Prévost et Jean-François Stévenin ! Ils sont tous réunis dans cette comédie douce-amère signée Edouard Baer. Ce film nous raconte ces retrouvailles que pour rien au monde ces meilleurs amis ne manqueraient. Sauf qu’avec les années, les rancœurs s’installent. Avec l’âge, on radote. Avec le temps qui passe, on se met à devenir nostalgique. C’est tout cela qui nous est montré dans cette arrière-salle d’une brasserie parisienne où se retrouvent ces camarades et un trouble-fête, incarné, bien évidemment, par Benoit Poelvoorde.

Un film tantôt drôle, tantôt triste. Et comme dans toutes les réunions de camarades, parfois on s’amuse, parfois on regrette. Si vous aimez la nonchalance, le décalage et la fausse naïveté d’Edouard Baer (et de ses amis), cette parenthèse (dés) enchantée est faite pour vous.