L'ennemi : thriller intime

L’Agenda Ciné : Shadow Boxing, Le monde nous appartient, Noces… vos films s’inspirent souvent de faits divers, le cas encore pour L’Ennemi. Qu’est-ce qui vous attire tant dans le fait divers ?

Stephan Streker : J’aime les films qui partent de faits réels, car cela rappelle souvent que dans l’art, ce qui compte c’est le point de vue, le regard. Confiez un même fait divers à trois cinéastes différents et vous aurez trois œuvres différentes.

Ce qui m’intéressait dans l’affaire Bernard Wesphael, c’est le substrat. Je pense que le film est né le jour où j’ai rencontré deux êtres humains, que j’aime et que je respecte énormément, qui m’ont défendu bec ongle et ongle leur position. L’un persuadé de l’innocence du personnage de cette histoire réelle, l’autre de sa culpabilité. Je me suis rendu compte que leur point de vue en disait plus sur eux-mêmes que la réalité… ce que je fais dire à l’un de mes personnages, le prisonnier interprété par Sam Louwick !

Dans votre film, il semble que les moments les plus forts de vérité sont ceux qui prennent place en prison.

Tout à fait. Et même de liberté, bizarrement.

On est dans la pure fiction. Mais dans cette prison, j’étais heureux de mettre ensemble un homme politique et un droit commun… la lutte des classes en quelque sorte ! Privés de l’essentiel, la liberté, ils sont d’une certaine manière tout à fait à égalité.

C’était un moyen de créer une dynamique entre ces deux personnages, de dire des choses qui me semblaient importantes et qui dépassent très largement l’affaire.

À la limite je dirais que le vrai sujet de L’Ennemi, c’est la Belgique, dans la mesure où c’est une histoire qui est totalement, in-té-gra-le-ment belge, jusque dans les moindres détails. Elle en dit beaucoup sur notre pays.

Le fait par exemple que la culture soit à ce point séparée entre les deux communautés, c’est aussi le sujet du film.

Tous les personnages de votre film disent quelque chose de ce couple, à travers eux on regarde le couple que forment Louis et Maeva.

En effet, c’est exactement ça.

Dans le cinéma ce qui m’intéresse fondamentalement, c’est l’intime que je définirais par la relation de soi à soi. Autrement dit, qui sommes-nous quand nous sommes tout seuls ? Qui sommes-nous quand on se regarde dans la glace ?

Sur ce point-là, je voulais être très juste, sans dire ce qui s’était réellement passé dans cette chambre. Là était le tour de force.

Et si Jérémie Renier va extrêmement loin dans les émotions les plus intimes, les plus personnelles… on ne sait quand même pas ce qui s’est passé.

Si l’alcool n’avait pas existé, le drame n’aurait pas eu lieu… c’est la seule remarque que je me suis autorisé à faire sur la vraie histoire. Je ne m’autorise rien d’autre. Si vous voulez vraiment chercher un coupable dans ce film : c’est l’alcool.

