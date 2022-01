'L’ennemi' de Stephan Streker, toute ressemblance avec des faits réels…

Alma Jodorowsky n’avait pas connaissance de l’affaire avant de recevoir le scénario de Stephan Streker. Il a demandé à ses deux acteurs principaux de ne pas se documenter. Elle a donc abordé l’histoire comme une fiction : " Le film est construit de telle manière qu’il embrouille le spectateur, notre point de vue change tout le temps, avec tous les flash-back, avec cette temporalité labyrinthique, on est assez perdu. Le film n’apporte pas de réponse sur la culpabilité, il dessine plusieurs pistes et nous sommes plus ou moins sensibles à une piste ou une autre. "